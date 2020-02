Warum kam es zum Feuer auf Schlobachshof in Leipzig?

Leipzig

Als die Feuerwehr eintraf, standen die Ställe bereits lichterloh in Flammen: Auf dem historischen Schlobachshof im Leipziger Nordwesten hat ein Großbrand in der Nacht zu Samstag erheblichen Schaden angerichtet. Fast zwei Stunden lang kämpften die Einsatzkräfte gegen das Feuer auf dem Gelände des einst beliebten Ausflugsziels im nördlichen Auenwald. Am Ende ließen sie die leerstehenden Pferdestallungen kontrolliert abbrennen. Ein erheblicher Teil der etwa 50 Meter langen Baracken wurde bis auf die Grundmauern zerstört.

Waren Brandstifter am Werk?

Die Ursache für das Feuer steht bislang noch nicht fest. „ Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden“, sagte Jack Dietrich aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Samstag auf Anfrage von LVZ.de. Schon länger sollen an den verwaisten Gebäuden keine Versorgungsleitungen mehr angelegen haben, ein technischer Defekt sei daher unwahrscheinlich. Brandursachenermittler sollen am Montag vor Ort nach Spuren suchen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Um 23.31 Uhr am Freitagabend ging der erste Notruf ein. Die Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg rückte sofort in die Lützschenaer Straße aus und musste zusätzliche Unterstützung aus Burghausen und Rückmarsdorf anfordern. Rund 30 Löschkräfte waren insgesamt beteiligt und kämpften teilweise unter Atemschutz gegen den Brand, wie Gerald Hofmann aus der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle mitteilte. Gegen 1.35 Uhr waren die Flammen gelöscht, eine Stunde später auch die restlichen Glutnester. „Um 2.37 Uhr konnten alle Kräfte abrücken“, berichtet Hofmann.

Stadt wollte Gebäude abreißen

Die maroden Gebäude sollten ohnehin abgerissen werden. Nach früheren Angaben der Stadt war der Start der Arbeiten bereits für Januar geplant. Mindestens elf nicht denkmalgeschützten Ruinen, darunter auch die Reithalle und die großen Pferdeställe, sollten weichen – als ökologische Ausgleichsmaßnahme für das neue Industriegebiet Seehausen II, wo der Nivea-Hersteller Beiersdorf eine Fabrik für Kosmetik und Körperpflegemittel plant. Am Schlobachshof bleibt nur gut ein halbes Dutzend kleinerer Gebäude übrig, im Wesentlichen rings um den gepflasterten Platz mit der Sonnenuhr, wie die LVZ berichtete.

Lange gehörte der 1920 eröffnete Reiterhof zu den beliebtesten Ausflugszielen der Leipziger. Die Betreiber-Familie Stanuschewski warf jedoch nach zwei Hochwasser-Flutungen das Handtuch, Ende 2018 zog sie aus. Bereits im Oktober 2016 hatte die Stadt das 14 Hektar große Areal bei einer Zwangsversteigerung für eine Million Euro erworben. Zuletzt standen die Gebäude leer, waren dem Verfall preisgegeben. Ein neues Konzept ließ auf sich warten.

Ortschaftsrat warnte vor Brandgefahr

Das frühere landwirtschaftliche Versuchsgut glich beim letzten Besuch der LVZ im November einer Geisterstadt. Die Zugänge standen offen, die Gebäude vermüllten zunehmend. Der Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg schlug Alarm, dass der Zerstörung des Areals Tür und Tor geöffnet sei. „Es ist eine Frage der Zeit, bis es dort brennt!“, hatte Ortsvorsteher Denis Achtner ( CDU) im November gewarnt. Eine Befürchtung, die nun Realität wurde.

Von Robert Nößler