Wegen Schüssen auf der Eisenbahnstraße gesucht: 25-Jährigen in Florenz festgenommen

Leipzig

Ein 25-Jähriger, der seit Anfang April wegen eines versuchten Totschlagsdelikts in Leipzig gesucht wurde, ist in Italien festgenommen worden. Wie die Leipziger Polizei mitteilte, steht der Mann im Verdacht, am 9. April auf der Eisenbahnstraße Schüsse abgefeuert und dabei einem 47-Jährigen schwere Verletzungen am Hals zugefügt zu haben. Am Mittwoch habe er von italienischen Zielfahndern in Florenz festgenommen werden können, nachdem Beamte des sächsischen Landeskriminalamtes ihn in Italien ausfindig gemacht hätten.

Der Mann hatte sich am 9. Juli dem Zugriff der Polizei in Delitzsch entzogen. Es folgte eine großangelegte Suchaktion im Stadtgebiet, die den ganzen Tag andauerte und erfolglos blieb. Die Leipziger Staatsanwaltschaft habe nun ein Auslieferungsersuchen an die italienischen Behörden gestellt, um den 25-Jährigen nach Deutschland zu überführen.

Von CN