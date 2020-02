Leipzig

110 Tage Gefängnis – das ist die Strafe, die nun auf eine notorische Schwarzfahrerin aus Leipzig zukommt. Wie die Bundespolizei in der Messestadt mitteilte, wurde die 36-Jährige am Freitagmorgen in der Straßenbahnlinie 15 abermals ohne gültigen Fahrschein erwischt. Eine Prüfung ihrer Personalien ergab, dass zwei offene Haftbefehle gegen sie vorlagen. Sie sei im Juli 2017 sowie im Februar 2018 am Amtsgericht zu 45 beziehungsweise 65 Tagen Freiheitsentzug verurteilt worden, hieß es. Der Vorwurf: Erschleichen von Leistungen. Alternativ hätte sie 1295 Euro bezahlen können. Da sie das jedoch nicht konnte, muss sie nun für 110 Tage hinter Gitter.

Von CN