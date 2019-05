Leipzig

Brutaler Angriff am helllichten Tag in Connewitz: Drei Vermummte fielen am Sonntag gegen 15 Uhr an der Bushaltestelle Koburger Straße über einen 23-Jährigen her und fügten ihm erhebliche Gesichtsverletzungen zu.

Wie Landeskriminalamt und Polizei am Montag mitteilten, kamen die Täter aus Richtung des in unmittelbarer Nähe gelegenen Conne Island, dem linksalternativen Jugendzentrum. Unvermittelt schlugen sie auf ihr Opfer ein, traten ihm ins Gesicht und schubsten ihn auf die Straße. Den polizeilichen Angaben zufolge beschimpften sie den 23-Jährigen mit den Worten „ Scheiß Fascho“ und „ Scheiß Nazi“.

Nach ersten Informationen sollen die Unbekannten vor allem Anstoß an der Jacken-Marke des 23-Jährigen genommen haben. Danach rannten sie in der Wolfgang-Heinze-Straße stadteinwärts davon. Der Verletzte wurde noch am Tatort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Fahndung nach den Schlägern blieb erfolglos. Nach einer ersten Personenbeschreibung sind sie zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, waren mit dunkler Oberbekleidung mit Kapuzen bekleidet. Einer von ihnen trug eine Jacke mit der Aufschrift „Northface“.

Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo unter 0341 96646666 entgegen.

Von F. D.