Weihnachtsbaumdiebe im Leipziger Osten auf frischer Tat ertappt 

Leipzig

Zwei Personen sind am Sonntagabend im Leipziger Osten auf das Gelände eines Weihnachtsbaumverkaufs eingedrungen. Zeugen alarmierten daher gegen 21.45 Uhr die Polizei, die beim Eintreffen am Tatort an der Stötteritzer Straße zwei flüchtende Tatverdächtige antraf.

Eine Person entkam unerkannt. Deren 27-jähriger Komplize versuchte jedoch mit einem Fahrrad in Richtung Oswaldstraße zu fliehen, konnte jedoch gestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Von lcl