Weitere Autos in Leipzig in Flammen – Brandstiftung vermutet

Leipzig

Brandstiftung im Leipziger Zentrum: Unweit des Hauptbahnhofs standen in der Nacht zu Montag zwei Autos in Flammen. Unbekannte zündeten gegen 23 Uhr einen der Wagen an, sagte Polizeisprecher Alexander Bertram am Montagmorgen zu LVZ.de. Die Flammen griffen anschließend auf ein weiteres Auto über.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Beide Wagen waren auf einem freizugänglichen Anwohnerparkplatz in der Kurt-Schumacher-Straße abgestellt worden. Der Schaden liegt den Angaben nach im fünfstelligen Bereich.

Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung. Dabei prüfen sie laut Polizei auch, ob ein Zusammenhang zu dem Anschlag in Leutzsch möglich ist. Dort hatten Unbekannte gegen 22.20 Uhr ein Loch in den Zaun der Polizeibehörde geschnitten und mehrere Autos des Ordnungsamts sowie einen Funkmast der Polizei angezündet. Es sei allerdings nach jetzigem Stand eher unwahrscheinlich, dass beide Fälle zusammenhängen, sagte Bertram.

Von jhz