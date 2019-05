Leipzig

So wenig Einbrüche in Leipzigs Kleingartensparten gab es schon lange nicht mehr: 1194 Fälle registrierte die Polizei laut der aktuellen Kriminalstatistik im Jahr 2018. Hinzu kamen 116 Sachbeschädigungen und 21 Brandstiftungen. Zum Vergleich: 2017 wurden 1449 Einbrüche, 124 Sachbeschädigungen und 15 Brandstiftungen registriert. Und 2013 waren es sogar noch 1765 Einbrüche, 211 Sachbeschädigungen und 28 Brandstiftungen.

Die aktuellen Zahlen belegen, was der Stadtverband der Kleingärtner schon vor Wochen gegenüber der LVZ eingeschätzt hatte: „Es ist längst nicht mehr so dramatisch wie vor einigen Jahren, auch wenn jeder Einbruch einer zu viel ist“, sagte Vorsitzender Robby Müller. Ein Grund für die entspannte Lage sei, dass Leipziger Gartenvereine seit 2013 von der Stadt mit jährlich insgesamt 30 000 Euro unterstützt werden, um technische Präventionsmittel anschaffen zu können. Zudem gebe es in den Sparten inzwischen vielfach Gruppen für Ordnung und Sicherheit, die ein Auge auf gewisse Probleme haben. Auch die Arbeitsgruppe „Sicherheit in Kleingärten" des Kommunalen Präventionsrates der Stadt wertet den Rückgang der Straftaten in den 278 Leipziger Kleingartenanlagen mit mehr als 39 000 Parzellen als Erfolg. Dabei räumte auch deren Leiter Günter Mayer ein, dass vielleicht nicht alle Fälle erfasst würden, weil manche Gärtner, die nicht versichert sind, möglicherweise von einer Anzeige absehen.

Hoher Sachschaden

Ohnehin ist die Entwicklung in der Messestadt gerade bei Eigentumsdelikten zuletzt eher positiv verlaufen. So sank 2018 die Zahl der registrierten Diebstähle um 6040 auf 36 962. Besonders schwere Fälle wie etwa Einbrüche gingen dabei deutlich zurück – aktuell sind es in der Stadt 23 751 (Vorjahr: 27 328). Ein Minus war in nahezu allen Bereichen zu konstatieren, etwa beim Ladendiebstahl von 6609 auf aktuell 5373, beim Fahrraddiebstahl von 10 027 auf 8781 und bei Wohnungseinbrüchen von 1917 auf 1843. Der Straftatenrückgang in Kleingärten entspricht diesem Trend.

278 Kleingartenanlagen mit mehr als 39 000 Parzellen gibt es in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Klar ist aber auch: Komplett abschrecken lassen sich die Täter auch dann nicht, wenn die Laubenpieper kaum noch Wertvolles in ihren Gartenhäuschen zurücklassen. Oftmals ist der durch Einbrecher verursachte Sachschaden um einiges höher als der Wert des Diebesgutes wie Werkzeug und Lebensmittel. Erst Anfang April ereignete sich ein besonders krasser Fall im Kleingartenverein „Paunsdorf 163“ an den Theklafeldern: Nachdem Unbekannte in mehrere Lauben eingebrochen waren, legten sie anschließend Feuer. Sechs Lauben wurden dabei vollständig zerstört, weitere Brandstellen waren laut Polizei schon vorbereitet.

Von Frank Döring