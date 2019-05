Leipzig

Mit schwerer Technik – darunter einem Kettenfahrzeug – hat die Leipziger Feuerwehr am Mittwoch einen Brand in einer Industrieanlage im Leipziger Südwesten unter Kontrolle gebracht. Das Feuer brach am Nachmittag in der Lüftungsanlage eines Industriebetriebs in Leipzig-Großzschocher aus. Später griff der Brand auch auf das Dach der Werkshalle über, teilte die Feuerwehr via Twitter mit.

Mit zwei Löschzügen und dem Gefahrgut-Zug – etwa 30 Einsatzkräften – war die Feuerwehr vor Ort. Auch ein Kettenfahrzeug kam zum Einsatz. Dieses wurde zur Belüftung der Werkhalle genutzt. Nach drei Stunden war der Einsatz beendet.

joka