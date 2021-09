Leipzig

Am Mittwochmittag wurde die Leipziger Feuerwehr alarmiert, weil an einer Schule in Leipzig-Möckern Phosphorsäure ausgelaufen war. Wie der Lagedienstführer Volker Clauß gegenüber der LVZ bestätigte, wurden die Einsatzkräfte um 12.20 Uhr in die Werner-Heisenberg-Schule gerufen. Hier war Flüssigkeit aus einem Kanister mit säurehaltigem Reiniger ausgelaufen. In hoher Konzentration ist Phosphorsäure ätzend und sehr aggressiv.

Weil nach Angaben der Feuerwehr zunächst unklar gewesen sei, wie gefährlich die Lage vor Ort war, rückten die Einsatzkräfte, wie bei einem Einsatz mit chemischen Mitteln üblich, mit einem großen Aufgebot von zehn Löschfahrzeugen an. Auch zwei Rettungswagen standen zur Absicherung in der Renftstraße bereit.

Keine Personen in Gefahr

Doch die Einsatzkräfte mussten, als sie um 12.33 Uhr an der Schule eintrafen, keinen Rettungseinsatz durchführen. „Zum Glück waren keine Personen in Gefahr“, so Dienstführer Volker Clauß. Es sei lediglich die sehr geringe Menge von einem Liter der Säure ausgelaufen. Die Lehrkräfte hatten den Bereich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gesichert. Die Schule musste nicht geräumt werden.

„Schon nach einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden“, so Clauß. Die Feuerwehr-Kräfte neutralisierten die Flüssigkeit und entsorgten sie. Kurz nach 13 Uhr ging an der Schule wieder alles seinen gewohnten Gang.

Von LVZ/lg