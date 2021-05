Leipzig

Von wegen Kaffee und Hygieneartikel: Als Leipziger Zöllnerinnen und Zöllner im November 2020 eine derart deklarierte Luftfrachtsendung aus Laos nach einer Röntgenkontrolle genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie in 118 Kaffeetütchen eine gepresste schwarze Masse – es waren vier Kilogramm Rohopium.

Im selben Monat gingen den Beamtinnen und Beamten am Flughafen Leipzig/Halle 20 Kilogramm geschmuggeltes Elfenbein ins Netz – getarnt als Gebetsketten aus dem Kongo für einen Empfänger in Libanon. Diese und andere Fälle zeigen: Der Schmuggel über das Luftfrachtdrehkreuz boomt. Und die Verstecke werden immer raffinierter. 

Spürhunde und Bauchgefühl

Allein im vergangenen Jahr entdeckten die Kontrolleurinnen und Kontrolleure am hiesigen Flughafen mehr als 2,6 Tonnen an verbotenen Betäubungsmitteln, die in harmlos erscheinenden Luftfracht-Paketen gebunkert waren. Besonders die Klassiker Heroin, Kokain und Crystal werden geschmuggelt, teilte die Sprecherin des Hauptzollamtes Dresden, Heike Wilsdorf, auf LVZ-Anfrage mit. Stark zugenommen hat jedoch auch der Versand synthetischer Substanzen wie zum Beispiel Dimethyltryptamin, Mephedron und Clephedron. Allein 45 Kilogramm erschnüffelten Rauschgiftspürhunde. Der Rest ist modernste Technik, Erfahrung und das Bauchgefühl der Beamtinnen und Beamten, bei welcher Ladung ein genauerer Blick nötig sein könnte.

Auf diese Weise stoppte der Zoll in Leipzig auch rund eine Million Waren von Marken- und Produktpiraten im Gesamtwert von 97 Millionen Euro – fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Beispielsweise flogen im August zwei Sendungen aus Hongkong mit insgesamt 400 gefälschten Luxusuhren auf. Der Stückwert der billigen Imitate lag bei 1,06 Euro, das Original hätte rund 15.000 Euro gekostet. Beide Pakete wären somit etwa sechs Millionen Euro wert gewesen. Aber auch gefälschte Briefmarken im Gesamtwert von 228.000 Euro gingen dem Zoll ins Netz. Vor allem aber werden den Originalen zum Verwechseln ähnliche Bekleidung, Computertechnik, Mobiltelefone sowie Spielzeug geschmuggelt, vor allem aus Hongkong und China.

Verbrecher setzen auf Versand

In 600 Fällen landeten zudem Exemplare geschützter Tiere und Pflanzen oder daraus hergestellter Waren in Leipzig, wie etwa Leopardenzähne. In solchen Situationen kommt ein spezieller Artenschutzspürhund zum Einsatz. Allein an Elfenbein wurden 85 Kilogramm beschlagnahmt. Auch Frachtsendungen mit dem sogenannten Adlerholz zogen die Beamten aus dem Verkehr. Es handelt sich hier um einen der begehrtesten Rohstoffe der Welt, die Bestände sind fast ausgerottet. Auf dem Schwarzmarkt werden bis zu 62.000 US-Dollar für ein Kilogramm Adlerholz gezahlt.

Die Zahlen machen deutlich: Das Leipziger Luftfrachtdrehkreuz ist einer der absoluten Schwerpunkte für das Hauptzollamt Dresden. Doch woher kommt das enorme Aufkommen an illegalen Sendungen? Für Drogenhändler und andere Geschäftemacher aus dem Dunstkreis des organisierten Verbrechens gilt der Postversand über den Wolken als vergleichsweise anonym und risikoarm. Zudem sind keine Kuriere nötig. Für den Zoll in Leipzig ist das eine enorme Herausforderung. Denn wenn die Frachtflieger in Leipzig/Halle landen, werden die Pakete erstmals auf EU-Boden kontrolliert.

Hauptsache Hohlraum

Um hier nicht aufzufliegen, lassen sich die Kriminellen immer verwegenere Verstecke einfallen. Flüssiges Kokain in einem Spielzeugschwert, Heroinpäckchen in den Rädern eines Bobby Cars, mit Opiumextrakt durchtränkte Teppiche – alles schon mal da gewesen. Die Drogenmafia hat auch schon eigens Fantasie-Maschinen und Bauteile entworfen, um ihre Produkte gefahrlos zu verschicken – Hauptsache Hohlraum.

So fand sich vor Jahren in einer vermeintlichen Auto-Seilwinde, die nie funktionstüchtig war, Kokain im Wert von 160.000 Euro. In einem anderen Fall staunten die Zöllnerinnen und Zöllner über einen Edelstahlquader mit sinnfrei angelöteten Kupferleitungen. Einziger Zweck des Teils war es, Heroin für 300.000 Euro zu verstecken.

Zur Galerie Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn Schmuggler verbotene Waren versenden und diese vor Kontrollen verbergen wollen. Doch der Zoll kennt längst die meisten Tricks und kommt selbst den raffiniertesten Verstecken auf die Spur.

Auch wenn der Zoll am Leipziger Flughafen schon alle Hände voll zu tun hat: In der Stadt ist außerdem eine mobile „Kontrolleinheit Verkehrswege“ auf Tour. Und dies durchaus mit großer Ausbeute: 177 Drogenfunde und 42 Verstöße gegen das Arzneimittel- und das Anti-Dopinggesetz stehen für das Jahr 2020 zu Buche.

Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte in 650 Fällen mehr als 400.000 unversteuerte Zigaretten und bei Kontrollen in Leipziger Shisha-Bars mehr als 250 Kilogramm Wasserpfeifentabak.

Von Frank Döring