Leipzig

Bei einem Auffahrunfall in der Gleisstraße ist am Freitagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Der Wagen streifte gegen 8 Uhr zwei parkende Fahrzeuge und kam spektakulär zum Stehen. Wie sonst in Stuntshows zu sehen, hielt der Wagen, mit zwei Rädern an einem anderen Auto angelehnt, nahezu im 45-Grad-Winkel.

Der Fahrer musste nach dem Zusammenstoß medizinisch behandelt werden. Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Von mro