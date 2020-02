Leipzig

Nur wenige Wochen, nachdem in Stötteritz ein Trabant gestohlen wurde, haben Diebe erneut einen DDR-Oldtimer im Leipziger Südosten geklaut. Laut Polizei verschwand der Wagen im Laufe des Montags aus der Hofer Straße in Reudnitz-Thonberg.

Am Mittwoch entdeckte der 29-jährige Besitzer sein Auto gegen 15.30 Uhr im Straßenverkehr in Schönefeld-Abtnaundorf wieder. Er folgte dem Fahrzeug zunächst mit dem Auto, bevor er es aus den Augen verlor. Wenig später fand er es wieder, nachdem es in der Volksgartenstraße abgestellt worden war, und informierte die Polizei.

Nachdem die Polizisten den verwaisten Wagen observiert hatten, stellten sie zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren. Aktuell wird ermittelt, ob es sich bei ihnen um die Diebe handelt.

Auch im Fall eines Trabi-Diebstahls in Leipzig-Stötteritz hatte die Geschichte ein gutes Ende genommen. Ein Zeuge, der aus einer Suchanzeige von dem Fall erfahren hatte, fand den Wagen in der Südvorstadt wieder. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur.

Von tsa