Leipzig

Die Polizei in Leipzig musste in der Nacht auf Samstag erneut zu einem brennenden Auto ausrücken. Gegen 1.20 Uhr wurde gemeldet, dass ein geparkter PKW in der Hubertstraße in Flammen stand. Der Motorraum des SUVs brannte vollständig aus. Es ist nicht der erste brennende PKW in dieser Woche. Bereits am Montag und Dienstag brannten in Leipzig Autos.

Von RND/isa