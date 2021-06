Wieder brennt ein Lkw im Leipziger Norden – Polizei prüft Tatzusammenhänge

Leipzig

In Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr erneut in den Leipziger Norden zu einem brennenden Lkw ausrücken. In der Olbrichtstraße in Leipzig-Gohlis bemerkten Anwohner gegen 1 Uhr das Feuer am Fahrzeug und versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer am rechten Vorderrad dann schnell löschen. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrgastinnenraum durch die Flammen beschädigt, die Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar. Eine Brandursachenermittlung wurde aufgenommen. Bei dem Lkw handelt es sich um einen Mietwagen der Marke Mercedes-Benz, der direkt neben den Mauern der General-Olbricht-Kaserne parkte.

Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei werden auch mögliche Tatzusammenhänge zu den Lkw-Bränden in der letzten Woche geprüft. Im Leipziger Norden hatten zuletzt mehrfach Lkws gebrannt. In der Nacht zum 17. Juni gingen vier Lastwagen in Flammen auf.

Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Weil politische Motive nicht auszuschließen sind, hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Nur einen Tag später musste die Feuerwehr in die Bleichertstraße – ebenfalls im Leipziger Norden – ausrücken. Auch hier brannte ein Lkw. Die auffällige Häufung der Brände ist nach Angaben eines Sprechers der Polizei Teil der Ermittlungen.

Von LVZ