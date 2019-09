Leipzig

In vier Fällen wurden am Montag an verschiedenen Orten im Leipziger Stadtgebiet Handtaschen und Rucksäcke aus Fahrradkörben entwendet.

In Gohlis wurde einer 80-jährigen Frau gegen halb elf Uhr morgens eine schwarze Sporttasche aus dem Fahrradkorb geklaut, darin befanden sich zwei Geldbörsen mit EC-Karte und Personalausweis, eine Lesebrille sowie ein zweistelliger Bargeldbetrag. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 180 Euro. Eventuell wurde die Frau durch eine Person in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt, während ein unbekannter Täter die Tasche entwendete.

Tasche wurde vom Gepäckträger gestohlen

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es gegen 16.30 Uhr auf der Georg-Schumann-Straße als einer 70-jährigen die Handtasche mit verschiedenen Wertgegenständen aus dem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger gestohlen wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.100 Euro.

Eine 29-jährige Radfahrerin fuhr am Montagmittag von der Stadtmitte Richtung Goerdelerring. Zunächst trug sie einen Rucksack auf dem Rücken, am Goerdelerring stellte sie ihn jedoch in den Fahrradkorb und schob Richtung Löhrstraße. Dort bemerkte sie, dass ihr Rucksack sich nicht mehr im Korb befand.

Polizei rät zu Vorsichtsmaßnahmen

Gegen 17 Uhr am Montag fuhr eine 33-Jährige mit ihrer Tochter mit dem Fahrrad vom Hauptbahnhof in Richtung Wilhelm-Liebknecht-Platz. Unterwegs hielt sie zwei Mal an. Dabei wurde offensichtlich ihre Tasche mit verschiedenen Wertsachen geklaut. Die genaue Summe des Schadens steht noch nicht fest.

Aufgrund der Häufung der Vorfälle empfiehlt die Polizei, die Henkel einer geschlossenen Tasche um die Sattelstange zu binden oder sie mit einem Fahrradschloss am Korb zu befestigen.

Von ps