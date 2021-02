Leipzig

Nur mit viel Glück wurde bei dieser Amokfahrt niemand verletzt: Ein 39-jähriger Autofahrer ist nach einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei durch den Leipziger Osten vorläufig festgenommen worden. Der unter Drogen stehende Mann, der keinen Führerschein besaß, floh am Samstagnachmittag durch mehrere Stadtteile, raste durch den Lene-Voigt-Park und krachte am Ende in Stötteritz in parkende Autos.

Am Sonntag gab die Polizei weitere Details bekannt. So musste im Lene-Voigt-Park eine Frau zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Ihr Kinderwagen kippte dabei um. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes seien Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, diverse nicht näher benannte Waffen sowie Pyrotechnik gefunden und sichergestellt worden.

Anzeige

Autofahrer raste über rote Ampeln und quer durch den Park

Die Verfolgung löste am Samstag einen Großeinsatz der Polizei aus. Gegen 16.40 Uhr war der Mann mit seinem hochmotorisierten Audi A8 auf der Paunsdorfer Straße in Mölkau zunächst einer Streife aufgefallen. Die Beamten wollten den Wagen stoppen, doch der Fahrer gab Gas. Er raste stadteinwärts in hohem Tempo über die Zweinaundorfer Straße, Täubchenweg und Gerichtsweg in Richtung Prager Straße, überfuhr dabei mehrere rote Ampeln und lenkte teilweise in den Gegenverkehr, so schildert es die Polizei.

Auch durch einen Unfall ließ sich der Raser nicht stoppen. Als er vom Gerichtsweg nach rechts in die Prager Straße fahren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in eine Absperrung. Er wendete laut Polizei und fuhr in entgegengesetzte Richtung weiter, über die Reichpietschstraße hinein in den verkehrsberuhigten Lene-Voigt-Park, in dem sich zu dieser Zeit viele Fußgänger aufhielten.

Zur Galerie Wilde Verfolgungsjagd durch den Leipziger Osten: Ein 39-Jähriger raste der Polizei davon. Er hatte keinen Führerschein und stand unter Drogen. In Stötteritz endete die Fahrt mit einem Unfall und der Festnahme des Mannes.

„Innerhalb des Parks fuhr der 39-Jährige auf Personen zu und machte keine Anzeichen anzuhalten“, berichtete Polizeisprecherin Therese Leverenz. Als der Raser den Lene-Voigt Park in Richtung Johannisallee durchquerte, musste die Frau mit ihrem Kinderwagen zur Seite springen. Nach ihr wird nun gesucht – ebenso wie nach weiteren Geschädigten und Zeugen.

Festnahme nach Unfall in Stötteritz

Erst an der Kreuzung Papiermühlstraße/Oberdorfstraße/Lange Reihe nahm die Verfolgungsjagd ein jähes Ende. Der Mann streifte einen parkenden Pkw und schob zwei weitere Autos am Fahrbahnrand zusammen. Als er aussteigen und fliehen wollte, rammte der 39-Jährige seine Fahrertür gegen das links daneben stehende Polizeiauto. Die Beamten nahmen den Rowdy noch vor Ort in Gewahrsam. Ein Drogentest ergab, dass er unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Auch in seinem Auto wurden Betäubungsmittel gefunden.

Insgesamt entstand ein Schaden von 16.500 Euro. Beschädigt wurden mehrere Fahrzeuge, ein Verkehrsschild und mehrere Poller, die der Mann auf seiner Flucht niedermähte.

Weiterlesen: Mehr aktuelle News im Leipzig Ticker

Gegen den 39-Jährigen werde nun wegen mehrerer Verkehrsvergehen, Verstößen gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, teilte die Polizei mit. Die Beamten suchen Personen, die weitere Hinweise geben können oder einen Schaden an ihrem Eigentum festgestellt haben. Sie können sollen sich bei der Kriminalpolizei melden (Dimitroffstraße 1, Tel. 0341 / 96 64 66 66).

Von Robert Nößler/tsa