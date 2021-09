„Wir sind alle Linx“-Demo am Samstag in Leipzig – Polizei plant Großeinsatz

Leipzig

Die Messestadt erwartet am Samstag voraussichtlich eine Großdemonstration. Linke Initiativen aus dem gesamten Bundesgebiet rufen seit Wochen dazu auf, in Leipzig gegen die Kriminalisierung von antifaschistischem Engagement auf die Straße zu gehen.

In linken Kulturzentren zwischen Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Berlin hängen Plakate für den Protest, auf Szeneportalen und in sozialen Netzwerken wird für eine Anreise geworben. Auch von organisierten Bussen ist die Rede.

Zusammenhang zum Prozess gegen Lina E.

Die Demo unter dem Motto „Wir sind alle Linx“ wird dabei auch in einem Zusammenhang mit den Gerichtsverhandlungen gegen die Leipzigerin Lina E. gesehen. Die junge Frau soll mit anderen Angeklagten zusammen gezielt Menschen attackiert haben, die sie als Rechtsextreme identifizierten.

Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Dresden wird bundesweit mit großem Interesse beobachtet und funktioniert auch als verbindendes Element in der heterogenen linken Szene. Wie viele Menschen nun am Samstag tatsächlich nach Leipzig kommen, bleibt unklar. Offiziell angemeldet wurden 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Aufzug beginnt in der City und führt nach Connewitz

Laut Stadtverwaltung beginnt die Protestroute am Samstag um 14 Uhr auf dem Johannisplatz. Nach einer Auftaktkundgebung soll es über Augustusplatz und Roßplatz zum Wilhelm-Leuschner-Platz gehen, wo eine Zwischenkundgebung geplant ist. Anschließend führt die Route über Peterssteinweg und Karl-Liebknecht-Straße zum Connewitzer Kreuz, wo der Zug um 19 Uhr enden soll. Aufgrund von Absperrungen muss während des gesamten Tages mit Behinderungen in der Innenstadt und im südlichen Leipzig gerechnet werden.

Die sächsische Polizei plant mit einem Großeinsatz, hat dabei auch Verstärkung aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angefordert. Hubschrauber werden aufgrund der „räumlichen Dimension“ im Einsatz sein, so ein Behördensprecher. Zudem stünden den Beamten auch mehrere Wasserwerfer zur Verfügung.

Verschiedene Blöcke – gemeinsamer Konsens

Das Organisationsteam der Demo kündigte am Freitag an, dass der Zug in verschiedene Blöcke aufgeteilt sein wird, welche „die vielfach antifaschistischer Strömungen zum Ausdrucken bringen“. Die beteiligten Initiativen hätten im Vorfeld einen Konsens unterzeichnet. „Wir starten gemeinsam und kommen zusammen am Endpunkt der Demo an. Wir werden uns von der Polizei hierbei nicht spalten lassen!“, so eine Sprecherin.

Sachsens Verfassungsschützer haben im Vorfeld ein Lagebild erstellt, indem von erheblichen Mobilisierungen im gesamten Bundesgebiet die Rede ist. Konkrete Hinweise auf einen unfriedlichen Verlauf der Demo gebe es nicht, heißt es. Die Kampagne „Wir sind alle Linx“ sei insgesamt auch nicht extremistisch, allerdings müsse aufgrund der Mobilisierung auch mit militanten Kräften im Protestzug gerechnet werden.

LfV-Präsident Dirk-Martin Christian geht davon aus, dass mit der Veranstaltung kurz vor den Bundestagswahlen „ein Zeichen der Stärke der sogenannten antifaschistischen Bewegung gesetzt werden soll“. Sowohl mit Blick auf den Prozess gegen Lina E. als auch auf die anstehende Bundestagswahl wäre eine Eskalation zumindest kontraproduktiv.

Von Matthias Puppe