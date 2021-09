Leipzig

Bei einem Feuer in Leipzig-Grünau ist eine Frau verletzt worden. Die Flammen waren am späten Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alten Salzstraße ausgebrochen, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand im ersten Obergeschoss löschen, er blieb auf die Wohnung einer 79-jährigen Bewohnerin beschränkt. Ein Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Auch die Brandursache blieb bislang unklar.

Die Frau wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat nach Angaben einer Polizeisprecherin Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandexperte soll im Laufe des Freitags für Untersuchungen anrücken.

Von LVZ/flo