Neulindenau

Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 21.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in Neulindenau gerufen. Nachbarn hatten Qualm bemerkt und daraufhin den Notruf verständigt, so die Polizei. Die eintreffende Feuerwehr hat festgestellt, dass ein Papierkorb in der Wohnung in Flammen stand. Das Feuer konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Von RND/mot