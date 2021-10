Wohnungsbrand in der Leipziger Südvorstadt 

Leipzig

Am Samstagmittag musste die Feuerwehr zu einem Brand im Leipziger Süden ausrücken. In einem Haus in der Karl-Liebknecht-/ Ecke Kurt-Eisner-Straße war ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr Leipzig waren ab 13.05 Uhr ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und auch die Freiwillige Feuerwehr Süd im Einsatz.

Der Brand war in der Küche einer Wohnung in der dritten Etage ausgebrochen und konnte bereits um 13.30 Uhr gelöscht werden. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wie die Polizei mitteilte, liege kein Straftatverdacht vor.

Von LVZ/lg