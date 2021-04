Wohnungsbrand mit zwei Verletzten

Leipzig

Am Donnerstagnachmittag bemerkte ein Passant, dass es in einem Wohnhaus in der Paulinenstraße im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf brannte und verständigte die Feuerwehr. In einer Wohnung in der zweiten Etage war ein Feuer ausgebrochen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses Ecke der Wurzener Straße wurden evakuiert und kamen zunächst in einem von den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) bereitgestellten Bus unter. Die Wurzener Straße wurde gesperrt.

Mindestens zwei verletzte Personen

Mindestens zwei Personen sind nach Aussagen der Polizei Leipzig verletzt. Eine Person musste in die Notaufnahme gebracht werden. Inzwischen sei das Feuer gelöscht, hieß es. Zur Brandursache konnte noch keine Aussage gemacht werden.

Von LVZ/lg