Leipzig

Nach dem Gewaltexzess gegenüber seiner Ex-Partnerin, einer Yoga-Lehrerin aus Leipzig, ist der Beschuldigte (22) langfristig in der Psychiatrie untergebracht worden. Das Landgericht ordnete seine Klinik-Einweisung an. Nach Ansicht der Richter war der Syrer zur Tatzeit schuldunfähig. Qais K. leidet an einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie, hört Stimmen. „Ich war ferngesteuert“, hatte er zu Prozessbeginn gesagt.

Angriff mit dem Hammer

Laut Gericht vergewaltigte der Mann die 36-Jährige am 12. Oktober 2019 in ihrer Wohnung in der Zwenkauer Straße und schlug ihr mindestens fünfmal wuchtig einen Hammer auf den Kopf. Die Staatsanwaltschaft sprach von versuchtem Mord, während die Richter davon ausgingen, dass er vom Tötungsversuch zurückgetreten sei. Er habe mit den Gewalttätigkeiten von sich aus aufgehört. Juristisch bewertete das Gericht die Verbrechen als besonders schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung. Aufgrund der psychischen Erkrankung kann der Beschuldigte nicht bestraft werden.

Anzeige

Die Yoga-Lehrerin war Nebenklägerin. Sie hatte eine längere Beziehung zu dem Mann, bei der Gewalt auch schon zuvor an der Tagesordnung war.

Von Sabine Kreuz