Leipzig

In Markranstädt im Landkreis Leipzig hat es in der Nacht zu Dienstag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie dir Polizei am Morgen mitteilte, wurden dabei zehn Bewohner verletzt.

Demnach geriet gegen 23.30 Uhr eine Abstellkammer in dem Haus in der Karlstraße in Brand. Die Flammen breiteten sich auf das Treppenhaus aus. Die Feuerwehr musste mehrere Mieter mit Hilfe einer Drehleiter aus ihren Wohnungen befreien. Vier Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, sechs weitere wurden ambulant behandelt. Wie das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Erst vor wenigen Tage hatte es in einem anderen Mehrfamilienhaus in Markranstädt gebrannt: Am späten Freitagabend hatte ein Unbekannter im Treppenhaus ein Feuer gelegt und war geflohen.

Von RND/iro