Mobile und stationäre Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung sind ein beliebtes Ziel von Vandalen geworden. Deutschlandweit werden solche Blitzanlagen mit Farbe besprüht, beklebt, umgefahren, abgeflext oder sogar beschossen.

Im sächsischen Schmölln-Putzkau zerschlugen Täter die Schutzscheibe einer Linsenoptik, füllten Pyrotechnik ein und zündeten das Ganze an – der Sachschaden liegt in diesem Fall im sechsstelligen Bereich. Auch in Leipzig sind Attacken auf Blitzer nicht selten, obwohl den Tätern drastische Strafen drohen.

Viele Täter bleiben unerkannt

Im Leipziger Stadtteil-Möckern war es in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wieder einmal soweit: Zivile Polizeibeamte entdeckten gegen 1.35 Uhr in der Max-Liebermann-Straße zwei Unbekannte, die neben einem mobilen Blitzer-Anhänger standen. Beide flüchteten sofort in unterschiedliche Richtungen und entkamen unerkannt. Zuvor hatten sie an dem Blitzer-Anhänger grau- und silberfarbene Graffiti angebracht.

Allein im Jahr 2020 wurden zwölf solcher Fälle in Leipzigs polizeilicher Kriminalstatistik erfasst; in diesem Jahr sind es bislang drei. Die Schäden sind nicht unbeträchtlich. Sie reichen von rund 200 Euro beim Anbringen von Graffiti bis zu mehreren tausend Euro, wenn zum Beispiel ein Gerät zerstört wird.

Die Aufklärungsquote ist trotzdem gering. „Bisher konnte in den Jahren 2020 und 2021 nur ein Tatverdächtiger zu einer Sachbeschädigung vom 10. Oktober 2021 im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau ermittelt werden“, erklärte eine Polizei-Sprecherin auf LVZ-Anfrage. Der 23-jährige Tatverdächtige habe angegeben, selbst Autofahrer zu sein.

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre möglich

Weil viele die Blitzer als „natürlichen Feind der Autofahrer“ sehen, werden solche Attacken häufig belächelt oder als Kavaliersdelikte abgetan. Doch das sind sie nicht. „Wer bei der Beschädigung eines Blitzers erwischt wird, haftet nicht nur für den Sachschaden, sondern auch für entgangene Bußgelder“, erklärt Rechtsanwalt Christoph Lattreuter von der Leipziger Rechtsanwaltskanzlei WKR.

Doch den Vandalen droht noch mehr. „In der Regel greift in solchen Fällen Paragraf 303 des Strafgesetzbuches, also Sachbeschädigung“, sagt Lattreuter. „Den Täter erwartet eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Und: Schon der Versuch der Beschädigung ist strafbar.“

Dass es sich bei den Vandalen hauptsächlich um wütende Autofahrer handelt, die geblitzt wurden und dann aus akuter Wut darüber Blitzer zerstören, kann der Jurist nicht bestätigen. „Oft sind die Täter auch Leute, die beispielsweise an einem Wochenende durch die Straßen ziehen und einfach Spaß am Zerstören haben“, sagt er.

Auch Warngeräte können teuer werden

Wer ein Bußgeld abwenden will, indem er das Geschwindigkeitsmessgerät zerstört, von dem er geblitzt wurde, hat meist keinen Erfolg. Denn moderne Messanlagen sind in der Lage, Störungen – aber auch Vandalismus, so zum Beispiel Brandanschläge – direkt zu melden. Zudem sind moderne Blitzer so stabil gebaut, dass die Technik im Inneren Attacken meist unbeschadet übersteht. „Es können heute auch schon Beweisfotos per Funk direkt auf einen Polizeicomputer übertragen werden“, erzählt Kanzleichef Lattreuter. Sein Tipp: „Entweder man zahlt das Bußgeld oder – besser – man lässt den Bußgeldbescheid anwaltlich überprüfen. Laut unserer Statistik sind zirka ein Drittel aller Bußgeldbescheide fehlerhaft und damit anfechtbar.“

Auf dünnes Eis begeben sich auch Autofahrer, die sich von elektronischen Geräten vor Blitzern warnen lassen. „Wer solche Geräte betriebsbereit mitführt, dem drohen Bußgeld und Punkte in Flensburg“, so der Anwalt. „Das gilt auch für sogenannte Blitzer-Apps und entsprechende Anwendungen in Navigationsgeräten.“

Autofahrer dürfen sich aber gegenseitig vor Blitzern warnen – allerdings nicht mit Hupe oder Lichthupe. Denn diese dürfen laut Straßenverkehrsordnung nur als Warnsignale bei einer Gefährdung verwendet werden. Und die Gefährdung der Geldbeutel von Temposündern zählt nicht dazu.

