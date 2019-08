Leipzig

Der Prozess gegen einen 61 Jahre alten Mann um schwere Sexualverbrechen an seiner Stieftochter ist im ersten Anlauf geplatzt. Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Angeklagten und Verteidiger Ingo Stolzenburg sei „zerrüttet“, begründete die 8. Strafkammer am Mittwoch und setzte die Verhandlung auf unbestimmte Zeit aus.

Haftbefehl außer Vollzug

Die Staatsanwaltschaft lastet David F. 309 Fälle des sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter zwischen deren 12. und 15. Lebensjahr an. Der frühere Schlosser soll sich in Abwesenheit der Mutter an dem Mädchen von 2009 bis 2012 vergangen haben. Als Tatorte werden zwei Wohnungen in Grünau genannt – in der Alten Salzstraße sowie in der Stuttgarter Allee. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der Bruder des Opfers während der Tatzeiten im Kinderzimmer eingeschlossen wurde. Die vorgeworfenen Handlungen reichen von unsittlichen Berührungen bis zu Oralverkehr.

Nachdem sich die inzwischen junge Frau 2018 offenbart hatte, wurde der gebürtige Kubaner David F. festgenommen; der gegen ihn erlassene Haftbefehl aber außer Vollzug gesetzt, weil keine Fluchtgefahr bestehe.

Mandant nimmt Termine nicht wahr

Der Beschuldigte hatte auf keinerlei Besprechungsangebote des vor einem Jahr beigeordneten Pflichtverteidigers reagiert. Zudem gab es weitere nicht näher erörterte Zwistigkeiten. „Ich kann daher nicht verteidigen“, so Stolzenburg, der laut dem Vorsitzenden Richter Rüdiger Harr als „sehr gewissenhaft und erfahren“ bekannt sei. Der Angeklagte meinte lediglich: „Ich dachte, dass es nicht so schwerwiegend ist, weil ich doch nichts gemacht habe.“ Offenbar nehme der Mann, sagte der Richter, die Sache nicht ernst, „wobei im Verurteilungsfall eine erhebliche Freiheitsstrafe im Raum steht“.

„Schlag ins Gesicht des Opfers“

Als einen „Schlag ins Gesicht meiner Mandantin“ bezeichnete Opfer-Anwältin Nadine Maiwald das Verhalten des Angeklagten. „Sie war gezwungen, sich auf den Termin vorzubereiten.“ Und David F. habe gar nichts getan. Ein neuer Pflichtverteidiger wurde bereits beigeordnet.

Von Sabine Kreuz