Zeuge im Prozess um Leipziger Auwald-Mord „Sie hatte Angst, dass er sie umbringt“

Leipzig

Es bleibt dabei: Der Prozess um den Mord an einer jungen Frau im Leipziger Auwald sprengt alle Maßstäbe. Drei Verhandlungstage lang befragte die Verteidigung des Angeklagten Edris Z. (31) einen Zeugen, ohne sich allerdings dem Kern des Verfahrens so zu nähern, dass alle Fragen geklärt wären. Konsequenz: Abbas A. (25) muss noch ein viertes Mal zur Vernehmung am Landgericht erscheinen.

Innerhalb der Beweisaufnahme ist der Iraker durchaus von Gewicht. Er musste miterleben, als der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Myriam Z. (37) angeklagte Edris Z. sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft schon einmal zu einem massiven Gewaltausbruch hinreißen ließ. Am 20. August 2018 soll der aus Afghanistan stammende Angeklagte dem sechs Jahre jüngeren Mann, der an jenem Tag mit Myriam Z. spazieren war, ein Teil des Ohres abgebissen und die Augen verletzt haben. Der Vorfall am Fockeberg ist auch Bestandteil der Anklage.

Ex-Partner sehr verändert

Doch in der Befragung ging es zunächst wieder um mögliche Bekanntschaften von Abbas A. zu Bekannten und Freundinnen des Mordopfers. Denn nach wie vor verfolgt die Verteidigung die Annahme, dass aus dem Umfeld der getöteten Myriam Z. das Aussageverhalten von Zeugen gezielt beeinflusst werden könnte.

Aber nicht nur das: Abbas A. berichtete auch, dass Myriam Z. befürchtete, dass ihr etwas zustoßen könnte. Nach dem Zwischenfall am Fockeberg habe sie gesagt, dass sich ihr früherer Partner nach der Trennung sehr verändert habe. „Sie hatte Angst, dass er sie eines Tages umbringt“, so Abbas A., „ich habe das damals nicht geglaubt.“

Befangenheitsanträge zurückgewiesen

Der Prozess soll Mitte April fortgesetzt werden. Zwei weitere Befangenheitsanträge von Verteidiger Kevin Georg Rebentrost gegen den Vorsitzenden Richter Hans Jagenlauf waren als unbegründet zurückgewiesen worden. Die Praxis der Strafkammer, Anträge und die Entscheidung darüber zurückzustellen, um unter anderem eine ungestörte Zeugenvernehmung zu ermöglichen, verletze nicht das Recht des Angeklagten auf rechtliches Gehör, hieß es. Rebentrost hatte dem Gericht zuletzt „Willkür“ vorgeworfen.

Von Frank Döring