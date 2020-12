Leipzig

Am frühen Montagabend haben zwei Passanten in der Leipziger Georg-Herwegh-Straße einen Mann überwältigt, der eine Frau belästigt und angegriffen hatte. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, verfolgte der 26-Jährige die Frau, als sie aus der Straßenbahn ausstieg und zu ihrem Auto ging. Der Tatverdächtige habe sich plötzlich neben sie in das Auto gesetzt und „sexuelle Handlungen an sich vorgenommen“. Der Versuch der Frau, ihn aus dem Auto zu zerren, misslang den Angaben zufolge. Stattdessen habe der Angreifer die Frau überwältigt und zu Boden geworfen.

Zwei Passanten wurden durch ihre Hilferufe auf die Situation aufmerksam, stellten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest, wie es hieß. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen versuchter Vergewaltigung verantworten und soll noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Von liko