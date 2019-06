Leipzig

Am Montagabend ist es auf der Leipziger Eisenbahnstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilte waren die beiden Beteiligten gegen 19.30 Uhr auf Höhe der Elisabethstraße stadtauswärts unterwegs, als der 36-jährige Motorradfahrer auf das vor ihm fahrende Auto auffuhr.

Dabei verletzte er sich schwer, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Da die Umstände des Vorfalls noch unklar sind, bittet die Polizei Zeugen sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 17 oder telefonisch unter (0341) 25 52 85 2 zu melden.

Von lcl