Leipzig

Die Polizei sucht nach einem versuchten Überfall auf einen Supermarkt in der Löbauer Straße in Leipzig-Schönefeld am späten Donnerstagnachmittag nach Zeugen. Ein unbekannter männlicher Täter hatte gestern gegen 17.20 Uhr die Kassiererin mit einem „schusswaffenähnlichen Gegenstand“ bedroht und Geld aus der Kasse verlangt, erbeutete jedoch nur Zigarettenschachteln. Wie die Leipziger Polizei am Freitag mitteilte, war es aus technischen Gründen nicht zu einer Übergabe des Geldes gekommen.

Bei der Suche nach dem Verdächtigen kam es demnach zu einem größeren Aufgebot der Polizei, auch die Kriminalpolizei und Spürhunde wurden eingesetzt. Der Verdächtige habe am gestrigen Abend nicht gefunden werden können.

Am Freitag hat die Polizei nun folgende Täterbeschreibung herausgegeben und bittet um Hinweise: Der Verdächtige ist demnach zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt mit sportlicher Statur, blauen Augen und einen gepflegten dunkelblonden Bart oder Schnurrbart. Weitere Merkmale sollen eine große Nase und ein sächsischer Dialekt sein. Gekleidet war der Mann den Angaben zufolge mit einer schwarzen, langen Winterjacke, einer schwarzen Mütze, einer khakifarbenen Jogginghose und weißen Turnschuhen. Sachdienliche Hinweise über den Überfall oder den Tatverdächtigen können bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Nummer 0341/966 4 6666 gemeldet werden.

Von CN