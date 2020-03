Leipzig

Mindestens zwei Unbekannte hatten sich am Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte im Leipziger Norden verschafft und dort ausgiebigen Schaden verursacht. In das Lokal eines Gartenvereins an der Schönefelder Straße in Eutritzsch war zwischen 7.10 und 8 Uhr eingebrochen worden, teilte die Polizei mit.

Dort hebelten die Täter ein Fenster im vorderen Bereich auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Inneren randalierten sie und sprengten unter anderem einen Zigarettenautomaten mithilfe von Pyrotechnik. Aus diesem stahlen sie mehrere Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Duo wird verdächtigt

Zwei Männer wurden gesehen und als etwa 35 Jahre alt beschrieben. Einer habe eine eher kräftigere Gestalt und eine dunkle Hose, helle Oberbekleidung sowie ein Basecap auf dem Kopf getragen. Zudem seien seine weißen Schuhe durch drei dunkle Längsstreifen an der Außenseite aufgefallen.

Sein Komplize wäre eher schlanker gewesen und habe sein Gesicht vermummt. Außerdem habe auch er helle Oberbekleidung, auf deren Rückseite eine Aufschrift prangte, getragen. Weiter habe er eine helle Hose, helle Schuhe sowie schwarze Handschuhe an. Er soll deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise in der Dimitroffstraße 1 und telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von lcl