Die Leipziger Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach drei unbekannten Tätern, die am Silvesterabend einen Zigarettenautomaten gesprengt haben sollen. Am 31. Dezember machten sie sich gegen 17.30 Uhr an dem Automaten in der Wittenberger Straße 69 in Leipzig-Eutritzsch zu schaffen.

Wie die Beamten mitteilen, legten die Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in den Ausgabeschacht des Automaten und brachten ihn zur Explosion. Das Trio – eine Frau und zwei Männer – verschwand mit den dadurch freigelegten Zigaretten und dem Bargeld. Den Gesamtwert schätzt der Betreiber auf rund 4800 Euro.

Die Kripo Leipzig hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und besonders schwerem Diebstahl aufgenommen und bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Dazu wurden mehrere Bilder sowie ein Video veröffentlicht.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

von CN