Leipzig

Bei einer Kontrolle in einer Shishabar im Leipziger Zentrum haben Zöllner mehr als 23 Kilogramm Wasserpfeifentabak beschlagnahmt. 5,4 Kilogramm seien bei der Kontrolle am späten Donnerstagnachmittag unversteuert gewesen, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamtes in Dresden am Freitag.

Weitere 18,8 Kilogramm seien aus der Originalverpackung genommen und portionsweise verkauft worden. Somit sei das Steuersiegel gebrochen worden, das verstoße gegen das Tabaksteuergesetz. Gleiches gelte für das Anfeuchten des Tabaks, beispielsweise durch Aromen oder Glycerin.

Diese Mengen Tabak haben die Zöllner in einer Shishabar in Leipzig beschlagnahmt. Quelle: Zollamt Dresden

Gegen die Besitzerin sei ein Verfahren wegen eines Steuervergehens und einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet worden, so die Sprecherin weiter. Wo genau die Kontrolle stattfand, wollte sie nicht sagen.

Von jhz