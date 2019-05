Leipzig

Ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ist in Leipzig-Liebertwolkwitz mit einem Pflasterstein attackiert und beschädigt worden. Unbekannte bewarfen das Fahrzeug nach Angaben der Bundespolizei am Mittwoch vergangener Woche gegen 18.35 Uhr vermutlich vom Bahnhofsdach mit einem 2,5 Kilogramm schweren Granitblock.

Der zehn mal zehn Zentimeter große Stein traf die Zielanzeige des Zugs, welche komplett zerstört wurde. Die Frontscheibe habe er nur knapp verfehlt, so die Bundespolizei. Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor. Verletzte gab es nicht. Der Zug war auf dem Weg von Leipzig nach Chemnitz.

Polizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Sie sucht nach Zeugen, die am 8. Mai zwischen 18 Uhr und 18.40 Uhr auffällige Personen am Liebertwolkwitzer Bahnhof oder Menschen auf dem Dach des Gebäudes gesehen haben.

Angaben zur Tat oder möglichen Tätern nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizeiinspektion in Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 99799- 0 entgegen.

Von nöß