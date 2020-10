Leipzig

Ein 21-Jähriger hat in Leipzig in der Nacht zu Sonntag mehr Glück als Verstand gehabt: Mit seinem Auto war er auf Bahngleise geraten – ein Güterzug erfasste das Fahrzeug. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, konnte er sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Demnach war der Mann gegen 1.30 Uhr auf der Gustav-Esche-Straße aus Wahren kommend in Richtung Leutzsch unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Mit seinem Wagen durchbrach er zwei Zäune, anschließend kam er auf den Bahngleisen zum Stehen. Kurz nachdem er ausgestiegen war, krachte der Güterzug in das Auto.

In Leipzig ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto von einem Güterzug erfasst worden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An Lok und Auto entstand laut Polizei ein erheblicher Schaden. Der 21-Jährige hatte vor seiner Fahrt zu tief ins Glas geschaut: Ein Test ergab einen Alkoholpegel von 1,1 Promille.

