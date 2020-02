Zug stößt mit Einkaufswagen im Leipziger Osten zusammen

Leipzig

Am Donnerstag haben laut Angaben der Bundespolizei Unbekannte kurz nach Mitternacht einen Einkaufswagen auf die Gleise unterhalb der Brücke Kohlweg geworfen. Eine Regionalbahn sei um 0.15 Uhr mit dem Gegenstadt kollidiert und etwa 400 Meter weiter zum Stehen gekommen. Weder Reisende noch Zugpersonal seien verletzt worden, meldet die Behörde. Durch den Zusammenstoß sei die Kühlmittelleitung des Zuges abgerissen worden, weshalb dieser auch nicht mehr weiterfahren konnte.

Die Leipziger Feuerwehr habe die Kühlflüssigkeit laut Polizeiangaben in Wannen aufgefangen. Die Regionalbahn sei in den Hauptbahnhof zurückgeschleppt worden, von wo die Fahrgäste ihre Reise fortsetzen konnten. Durch den Unfall sei es bei sechs anderen Verbindungen zu Verspätungen gekommen. Die Schadenshöhe am Zug sei noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei hat laut eigenen Angaben eine Ermittlung wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Sie suche nun nach Zeugen, die zwischen 23.30 Uhr am Mittwoch und 0.30 Uhr am Donnerstag Personen im Bereich des Kohlwegs und auf der Brücke gesehen haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 0341/997990 abgegeben werden.

Von eb