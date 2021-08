Zugbegleiterin attackiert: Anklage gegen Leipziger S-Bahn-Treter

Leipzig

Sie sollen auf eine wehrlose Zugbegleiterin eingetreten und sie auch noch bespuckt haben: Ein Jahr nach dem erschütternden Übergriff auf eine 42-jährige Frau in einer Leipziger S-Bahn hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Jugendliche erhoben. Dies teilte Oberstaatsanwaltschaft Ricardo Schulz auf Anfrage der LVZ mit. Die Tatvorwürfe – gefährliche Körperverletzung und tätliche Beleidigung – richten sich gegen einen inzwischen 17-jährigen Syrer und einen 19-jährigen Deutschen.

Beide hatten sich der Polizei gestellt, nachdem im Zuge einer Fahndung auch Bilder der mutmaßlichen Täter aus Überwachungskameras der Bahn veröffentlicht worden waren. Sie räumten in einer ersten Vernehmung die Tatvorwürfe ein. Danach kamen sie zunächst wieder auf freien Fuß.

Die Zugbegleiterin wurde am S-Bahn-Haltepunkt Leutzsch so heftig gegen den Kopf getreten, dass sie vom Bahnsteig rückwärts in den Zug stürzte (links), dort aufschlug und minutenlang liegenblieb. Quelle: Bundespolizeiinspektion Leipzig

Die Attacke auf die Zugbegleiterin ereignete sich am 16. Juli vorigen Jahres – am selben Tag, als am Waldplatz eine Fahrscheinkontrolle in einer Straßenbahn eskalierte und ein LVB-Mitarbeiter einen Fahrgast in den Schwitzkasten nahm. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stiegen die Jugendlichen in jener Nacht um 0.38 Uhr am Haltepunkt Leipzig-MDR in den Zug der Linie S1 ein. Bei der Überprüfung der Fahrscheine sollen sie die Kontrolleurin zunächst übel beleidigt haben. Einige aus der Gruppierung schlossen sich sogar auf der Toilette ein, um der Kontrolle zu entgehen. Am Haltepunkt Leipzig-Leutzsch sollte die Gruppierung den Zug verlassen. Als die Kontrolleurin hier von den Teenagern umringt wurde, stieg sie aus, um beim Lokführer um Unterstützung zu bitten.

Neue Stufe der Brutalität

Doch da eskalierte die Situation: Der 19-jährige Angeklagte soll ihr ins Gesicht gespuckt haben, was die Staatsanwaltschaft als tätliche Beleidigung wertet. Kurz darauf habe ihr der damals noch 16-jährige Syrer mit voller Wucht gegen den Kopf getreten, geht aus der Anklage hervor. Aufgrund des heftigen Angriffs kippte die Zugbegleiterin senkrecht über das Schotterbett in den S-Bahn-Wagen hinein und schlug dort mit dem Rücken gerade auf dem Fußboden auf. Sie erlitt erhebliche Schmerzen am Kopf, war mehrere Wochen krankgeschrieben. Nach Einschätzung der Bundespolizei war es auch davor schon mehrmals zu Angriffen auf Zugpersonal gekommen. Doch bei diesem Fall in Leutzsch habe die Brutalität eine neue Stufe erreicht.

Termine für den Prozess gegen die beiden Angeklagten vor dem Jugendschöffengericht seien bisher noch nicht bestimmt worden, teilte Amtsgerichtssprecher Stefan Blaschke auf LVZ-Anfrage mit.

Von Frank Döring