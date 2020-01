Leipzig

Am Montagnachmittag sind mehrere Züge im Raum Leipzig ausgefallen, nachdem es am Nachmittag zu einem Notarzteinsatz am Gleis kam. Wie die Bundespolizei mitteilte, überquerte ein Mann in Leipzig-Holzhausen nahe des Bahnübergangs Kärrnerstraße die Gleise und wurde gegen 15.30 Uhr von einer Regionalbahn erfasst.

Nach ersten Informationen könne ein Suizid nicht ausgeschlossen werden. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde für mehrere Stunden eingestellt.

Sollten Sie von Suizidgedanken betroffen sein, können Sie sich an die Telefonseelsorge in Deutschland unter den Nummern (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 oder im akuten Fall an einen Notarzt wenden.

Von fbu