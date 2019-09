Taucha

Am Montagabend sind gegen 18.30 Uhr auf der B87 bei Taucha zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben hatte ein Autofahrer versucht, von der Straße „Am Steinbruch“ auf die Bundesstraße aufzufahren.

Dabei nahm er einem Ford die Vorfahrt, der auf der B87 in Richtung Eilenburg unterwegs war. Bei der folgenden Kollision wurde der Ford mit zwei Insassen in einen Graben geschleudert. Der Beifahrer musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

Von lvz