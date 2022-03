Leipzig

Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin hat sich am Vormittag in Höhe der Abfahrt Leipzig-West ein kilometerlanger Stau gebildet. Ein Lastwagen war nach Angaben der Polizei gegen 10.45 Uhr gegen einen am Stauende stehenden Sattelschlepper geprallt.

Fahrer bei Aufprall verletzt

Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste nach seiner Befreiung mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. Über seinen Zustand ist derzeit nichts bekannt.

Der Fahrer des Lkw musste mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. Quelle: Strohmeyer, Michael

Auf der A 9 staute sich der Verkehr bis zum Mittag zweitweise auf elf Kilometern. Auch die Bundesstraße 181 in Richtung Leipzig war verstopft. Autofahrer mussten bis zu 45 Minuten mehr einplanen.

Auch auf der B 181 staute sich der Verkehr. Quelle: Strohmeyer, Michael

Keine Stunde vor dem Unglück war auf der A 9 eine neue Baustelle in Betrieb genommen worden. Hier wird die Fahrbahnerneuerung in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Wiedemar auf ungefähr 6,4 Kilometern Länge fortgesetzt. Wie im Vorjahr wird der laufende Verkehr mit jeweils zwei Fahrstreifen pro Richtung auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt.

Umleitungen für Schkeuditzer Kreuz

Hierbei wird die Überfahrt von der A 9 Richtung Berlin auf die A 14 am Schkeuditzer Kreuz gesperrt.Die Umleitung in Richtung Dresden/A 14 erfolgt über das Autobahnkreuz Rippachtal (A 9/A 38). In Richtung Magdeburg/A 14 erfolgt die Umleitung über die Anschlussstelle Halle (A 9/B 100). Die Kosten dieses Abschnittes sind mit ungefähr 16,7 Millionen Euro veranschlagt.

Von mro