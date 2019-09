Leipzig

Bei einem Unfall in der Rippachtalstraße sind am Donnerstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überholte eine 42 Jahre alte Frau kurz nach 20 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve. Dabei beachtete sie ein entgegenkommendes Fahrzeug mit einem 73 Jahre alten Mann am Steuer nicht.

Beide Wagen stießen zusammen und wurden von der Fahrbahn geschleudert. Die schwer verletzten Fahrer mussten in eine Klinik eingeliefert werden. Es entstand ein Schaden von 18.000 Euro.

Zur Galerie Bei einem Unfall sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Von mro