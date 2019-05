Leipzig

Viele Leipziger waren auch am Donnerstag noch fassungslos: Erneut hat ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einer Fahrradfahrerin tödlich geendet, erneut übersah ein Lkw-Fahrer die Frau auf ihrem Rennrad beim Rechtsabbiegen. Das Opfer war erst 20 Jahre alt, die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Die genauen Umstände des tragischen Vorfalls, der sich am Mittwochmittag auf der Jahnallee ereignete, müssen laut Polizei noch geklärt werden. Unter Berufung auf das laufende Ermittlungsverfahren wollte die Behörde vorerst keine näheren Angaben zum Unfallgeschehen machen. Nicht bekannt ist beispielsweise, ob sich die 20-Jährige im toten Winkel des Lastwagenfahrers befunden hatte.

Auch wie es dem 57-Jährigen geht, war unklar. Zumindest am Mittwoch sei für ihn keine medizinisch-psychologische Betreuung erforderlich gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Nachfrage von LVZ.de mit.

Dritter tödlicher Unfall auf der Jahnallee

Als skandalös und zutiefst schockierend beschreibt Robert Strehler vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) in Leipzig den Unfall. Dass der Fall ausgerechnet auf der Jahnallee geschehen sei, gieße bei den Diskussionen um die Straße noch einmal Öl ins Feuer. Es war bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall in den vergangenen Monaten – im Februar und im März waren jeweils Fußgänger verunglückt.

Laut Strehler dauert es zu lange, bis die Stadt adäquat handelt. Es müsse ein Umdenken stattfinden und ein Weg gefunden werden, wie alle Verkehrsteilnehmer – Fußgänger, Rad-, Auto- und Lastwagenfahrer – geschützt werden können.

Zur Galerie Tödlicher Unfall auf der Leipziger Jahnallee am 22. Mai 2019: Eine Radfahrerin wurde von einem Lkw überrollt

Zudem war es nicht der erste Fahrradunfall dieser Art in Leipzig. Erst im vergangenen Dezember waren zwei Lastwagenfahrer wegen tödlicher Unfälle in der Rosa-Luxemburg-Straße und der Wurzner Straße zu Geldstrafen verurteilt worden. Im Frühjahr 2018 kamen zudem vier Menschen auf Rädern bei Zusammenstößen ums Leben – in drei Fällen wurden die Opfer von Lastwagen überrollt.

Stadt reagiert auf der Prager Straße

Etwas getan hat sich zumindest in der Prager Straße. Dort war eine 31-Jährige von einem Kipplaster erfasst worden, sie starb später im Krankenhaus. Knapp ein Jahr nach dem Unfall hat die Stadt die Kreuzung an der Kommandant-Prendel-Allee entschärft. Die Ampelschaltung wurde so geändert, dass Rechtsabbieger und Radfahrer nicht mehr zeitgleich Grün haben.

Vorher galt die Stelle laut einer Untersuchung der Stadt als Unfallschwerpunkt. Auch deswegen fragten sich Angehörige im Nachhinein, ob der tragische Vorfall hätte verhindert werden können.

Für Strehler vom Leipziger ADFC ist Handlungsbedarf spätestens da, wenn es einen Unfall gegeben hat. „Was soll denn noch mehr passieren?“, fragt der Vorsitzende des Interessenverbandes. Radfahrern rät er generell zu einer passiven und vorausschauenden Fahrweise. „Trotz allem sind tödliche Unfälle in Leipzig glücklicherweise Einzelfälle“, so Strehler.

Von Josephine Heinze