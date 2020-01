Leipzig

Bei einem Unfall im Leipziger Stadtteil Gohlis-Mitte sind zwei junge Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 35-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 6.55 Uhr die Coppistraße in westlicher Richtung und wollte nach links in die Virchowstraße abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 18-Jährigen kam.

Die junge Fahrerin und eine ebenfalls 18-jährige Insassin wurden schwer verletzt und mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Von fbu