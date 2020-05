Leipzig

Aufgrund von Regen sind am Montagmorgen auf der Autobahn 14 zwei Autos unabhängig voneinander von der Fahrbahn abgekommen und haben sich überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde einer der Fahrer leicht verletzt. Der Mann war gegen 7 Uhr in Richtung Dresden unterwegs. In der Höhe Kabelsketal verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Dadurch wurde der Wagen nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, wo er sich überschlug. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden.

Fast zeitgleich kam ein Kleintransporter, der an der Auffahrt Messegelände in Richtung Magdeburg auf die Autobahn abbiegen wollte, ebenfalls von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Der 48-jährige Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es auf dem Stück teilweise zu Verzögerungen.

