Leipzig

Die Leipziger Feuerwehr hat am frühen Montagmorgen zwei brennende Autos im Osten der Stadt gelöscht. Die Flammen seien um 3.47 Uhr in der Bernhardstraße ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf weitere Autos übergriff.

Von welchem Fahrzeug der Brand ausging, ist aktuell noch unklar – ebenso die Ursache. Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung. Im Laufe des Montags sollten zudem Experten die Wagen untersuchen.

Routinemäßig werde auch eine mögliche Verbindung zu einem Autobrand in der Nacht zu Samstag in Lindenau sowie zu der Brandserie in Gohlis überprüft, sagte ein Polizeisprecher. Bislang gebe es allerdings keine Hinweise, dass ein Zusammenhang besteht.

Von jhz