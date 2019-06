Leipzig

Zwei Männer haben am Sonntag an einer Haltestelle im Leipziger Stadtteil Gohlis einen 29-Jährigen angegriffen und bewusstlos geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Betrunkenen im Alter von 21 und 23 Jahren zuvor während der Fahrt in einer Straßenbahn auffällig.

Sie beleidigten und bedrängten mehrere Fahrgäste, bis der 29-jährige Mann dazwischen ging und die beiden dazu aufforderte, aufzuhören. Daraufhin zogen die beiden Betrunkenen den Mann gegen 6.20 Uhr an der Haltestelle „ Wiederitzscher Straße“ aus der Bahn und griffen ihn an, wobei sie ihm unter anderem mehrmals gegen den Kopf traten.

Als weitere Fahrgäste ausstiegen, um den 29-Jährigen in Schutz zu nehmen, flohen die Angreifer in Richtung Hans-Oster-Straße. Zeugen hatten inzwischen die Polizei verständigt, die die Täter wenig später mithilfe einer genauen Beschreibung identifizieren und in Gewahrsam nehmen konnten.

Ein Alkoholtest bei den beiden Angreifern ergab Werte von 1,46 und 2,26 Promille. Gegen die Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Verletzungen des 29-Jährigen, der kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, wurden in einem Krankenhaus behandelt.

thiko