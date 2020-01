Leipzig

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zugang zu einem Büro sowie zu einem Restaurant auf der Reichsstraße verschafft. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Einbrecher Elektronik und die Tageseinnahmen.

Im ersten Fall brachen die Täter zwischen 10 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag die Tür zu einem Bürocenter auf und durchsuchten insgesamt neun Büros. Sie entwendeten mehrere Computer, Bildschirme, ein Tablet sowie einen Drucker. Ersten Schätzungen nach liegt der Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Zusätzlich verursachten die Einbrecher Sachschäden in Höhe einer mittleren vierstelligen Summe.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte in ein unverschlossenes Treppenhaus ein und öffneten unter massiver Gewaltanwendung eine Eingangstür im ersten Untergeschoss eines Restaurants. Die Täter rissen einen Zigarettenautomaten von der Wand und entwendeten einen Tresor, der die Tageseinnahmen enthielt. Zudem stahlen sie mehrere Kassenmobilgeräte. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft eventuelle Zusammenhänge zwischen den beiden Einbrüchen.

Von fbu