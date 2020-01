Leipzig

Bei Verkehrsunfällen in Leipzig sind am Mittwoch ein Zwölfjähriger Fahrradfahrer und eine 19-jährige Fahrradfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Unfall gegen 9 Uhr morgens in Leipzig-Lindenau. Als ein 44-jähriger Autofahrer auf der Birkenstraße unterwegs war und nach links auf die Lützner Straße abbog, stieß dieser mit der 19-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die stadteinwärts auf dem Radweg unterwegs war. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. An Rad und Auto entstand ein Schaden von 1100 Euro.

Gegen 19 Uhr kollidierte eine 29-jährige Autofahrerin mit dem Zwölfjährigen Radfahrer, als die Pkw-Fahrerin von der Windmühlenstraße stadtauswärts kam und nach rechts auf den Bayrischen Platz abbog. Dabei übersah sie den Jungen, der vom Fußgängerüberweg der gegenüberliegenden Seite die Straße überquerte und vermutlich nicht auf den Verkehr achtete. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von 600 Euro.

Beide Autofahrer müssen sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Von ebu