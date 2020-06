Leipzig

Im Gohliser Norden haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag zwei Feuer gelegt. In einem ersten Fall gingen am Montagabend gegen 23.40 Uhr im Wangerooger Weg drei Mülltonnen in Flammen auf. Wie die Polizei mitteilte, hätten Unbekannte zuvor Feuerwerkskörper in einen der Abfallbehälter geworfen. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Allerdings beschädigte die Hitze des Feuers einen in der Nähe abgestellten Kleinwagen.

In einem weiteren Fall zündeten Unbekannte gegen 0.40 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Max-Liebermann-Straße einen Unterstand an. Dabei kam laut Polizei ein Brandbeschleuniger zum Einsatz. Der Unterstand, die darin untergebrachten Einkaufswagen sowie die angrenzende Bepflanzung wurden durch das Feuer komplett zerstört. Kurz nach 1 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht.

In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Von joka