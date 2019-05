Leipzig

Am Sonntag ist es in Leipzig zu zwei Unfällen mit Schwerverletzten gekommen. Laut Polizei wurde in Volkmarsdorf ein neunjähriger Junge und in der Südvorstadt ein 56-Jähriger verletzt.

Der Junge stieg gegen 17.30 Uhr aus einer Straßenbahn an der Haltestelle Annenstraße und wollte hinter der Bahn die Straße überqueren. Ein 29-jähriger Autofahrer war vermutlich zu schnell unterwegs und übersah den Jungen. Er erfasste den Neunjährigen, der mit schweren Verletzungen in die Kinderklinik gebracht wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und ein Bußgeld verhängt.

Gegen 18.30 Uhr kam es in der Kochstraße zu einem weiteren Unfall: Beim Rechtsabbiegen übersah eine 23-jährige Autofahrerin einen Fußgänger, der gerade die Straße überqueren wollte. Der 56-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 300 Euro und die Frau muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Von fbu