Leipzig

Zwei kleine Kinder sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in Leipzig-Lindenau leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf LVZ-Nachfrage mitteilte, wollte eine 34-jährige Fahrradfahrerin mit den Kindern vermutlich einen Zebrastreifen in der Friesenstraße, Ecke Rietschelstraße, überqueren, als es zu dem Unfall kam.

Die drei- und sechsjährigen Kinder wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und ambulant von den Rettungskräften versorgt. Das Unfallfahrzeug wurde im Bereich der Frontscheibe beschädigt. Gegen die 54-jährige Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Wie es der 34-Jährigen geht, war zunächst unklar.

Von fbu